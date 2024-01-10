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10 січня 2024, 11:14

Upbit отримала ліцензію в Сінгапурі, в Індії з App Store видалили застосунки криптобірж: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: cleanspark.com

Криптобіржа Upbit отримала ліцензію в Сінгапурі

Південнокорейська криптовалютна біржа Upbit отримала ліцензію великої платіжної установи (MPI) для свого місцевого підрозділу від Грошового управління Сінгапуру (MAS).

Компанія має намір розширити спектр своїх послуг у країні після отримання ліцензії MPI. Варто зазначити, що такий самий статус у регіоні мають криптокомпанії Ripple, Blockchain.com, Paxos, Revolut та Coinbase.

«Ця важлива віха знаменує собою стратегічне досягнення для нашої організації, і ми прагнемо продовжувати надавати послуги відповідно до нормативної бази, встановленої MAS», — йдеться в повідомленні Upbit.

Головний операційний директор сінгапурського підрозділу Upbit Ракс Сонді повідомив Cointelegraph, що компанія зосередиться на «інституційному сегменті та інфраструктурних проєктах» на місцевому ринку.

В Індії з App Store видалили застосунок Binance і семи інших криптобірж

Компанія Apple видалила застосунки восьми криптовалютних бірж зі свого онлайн-магазину в Індії. Про це повідомляє CoinDesk.

Раніше влада країни звинуватила платформи в незаконній діяльності.

29 грудня 2023 року представники Відділу фінансової розвідки Індії (FIU) заявили, що дев’ять криптовалютних бірж ведуть нелегальну діяльність на території держави.

Агентство вимагало від Міністерства комунікацій та інформаційних технологій Індії заблокувати онлайн-ресурси цих компаній. Через деякий час із магазину App Store зникли застосурнки таких бірж:

Єдиним винятком стала Bitstamp, чий додаток на момент написання статті, як і раніше, був доступний в App Store на території Індії.

При цьому в онлайн-магазині Google Play мобільні застосунки згаданих компаній залишаються доступними для використання. Сайти криптовалютних бірж також працюють в Індії та досі не були заблоковані.

Tether поповнила резерви на 1 млрд USDT у мережі Tron

Компанія Tether — емітент стейблкоїна USDT — авторизувала до випуску ще 1 млрд монет у мережі Tron. Востаннє вона поповнювала резерви в грудні 2023 року. Тоді Tether також надрукувала 1 млрд USDT.

Капіталізація стейблкоїна Tether продовжує зростати. Наразі вона перевищила $94 млрд, наприкінці 2023 року цей показник становив $91,66 млрд.

У CleanSpark заявили про плани придбати 160 тисяч ASIC до кінця 2024 року

Майнінгова компанія CleanSpark уклала угоду на купівлю 160 000 пристроїв Bitmain S21 до кінця 2024 року.

Згідно з пресрелізом, на початку січня компанія придбала 60 000 одиниць Bitmain S21 за ціною $16 за 1 TH на $193,2 млн. Постачання перших пристроїв очікують із квітня до червня 2024 року.

Крім того, до кінця поточного року біткоїн-майнер зможе реалізувати стратегічний колл-опціон на купівлю ще 100 000 ASIC за такою ж ціною. Після встановлення і запуску 160 000 Bitmain S21 швидкість хешування досягне 50 EH/s порівняно з поточними 10 EH/s, вважають у CleanSpark.

«Стратегічна угода підвищує нашу операційну ефективність і дозволяє використовувати всі можливості. Ми готові вийти на наступний бичачий ринок, не турбуючись про зростання цін на обладнання, оскільки опціон на купівлю діє як хеджування цього ризику», — заявив генеральний директор компанії Закарі Бредфорд.

Джерело: Мінфін
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