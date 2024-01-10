Курс валют на 10 січня: долар у обмінниках додав п'ять копійок

У середу, 10 січня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та втратив 1 копійку у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

В обмінниках долар не змінився у купівлі та втратив 1 копійку у продажу. Курс євро знизився на 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−39,29 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 43,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,15 −39,27, євро — 42,70−42,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,08−38,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,61−41,69 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.