Офіційний курс НБУ: Долар подорожчав на три копійки

Національний банк України встановив на 10 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,2253 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

НБУ на 10 січня встановив офіційний курс євро на рівні 41,81 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.