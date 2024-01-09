Курс валют на вечір 9 січня: на міжбанку долар та євро пішли вниз

До закриття міжбанку курс долара зменшився на 12 копійок у купівлі та на 11 у продажу. Євро впало на 17 копійок у купівлі та на 16 у продажу.

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Валюта Відкриття 9 січня Закриття 9 січня Зміни долар 38.20/38.26 38,08/38,15 12/11 євро 41.85/41.91 41,68/41,75 17/16

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38.50−39.30 грн. Євро купують за 42.15 грн, а продають за 43.00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39.15−39.28, євро — 42.75−42.95 грн.

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