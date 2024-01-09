Китайський мільярдер виявився другим найбільшим іноземним землевласником у США

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 січня 2024, 18:27

Китайський мільярдер виявився другим найбільшим іноземним землевласником у США

Громадянин Китаю Чен Тяньцяо, який заробив статки на онлайн-іграх, став другим найбільшим іноземним власником сільськогосподарських земель у США. Про це пише Ліга з посиланням на Bloomberg.

Громадянин Китаю Чен Тяньцяо, який заробив статки на онлайн-іграх, став другим найбільшим іноземним власником сільськогосподарських земель у США.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чен володіє 80 127 га лісових угідь у штаті Орегон. Тільки у родини Ірвінг із Канади більше землі у володінні у США серед громадян, які не є американцями — 480 000 га.

Ім'я Чена випливло лише зараз після розкриття бенефіціарів податковими службами Орегону.

Виявилося, що мільярдер із Китаю купив землю у 2015 році у Fidelity National Financial Ventures за $85 млн. Покупцем виступила компанія Shanda Asset Management, сінгапурська холдингова група Чена.

Чен заснував компанію онлайн-ігор Shanda Interactive у 1999 році. За п'ять років вона стала однією з найбільших інтернет-компаній Китаю та була зареєстрована на Nasdaq у США. Чен вивів компанію у приватну власність 2012 року та переніс штаб-квартиру своєї холдингової групи з Китаю до Сінгапуру.

Іноземне володіння землею у США, особливо землею, що використовується для сільського господарства, останніми роками стало чутливим політичним питанням, наголошують в агентстві.

Згідно з останніми даними Міністерства сільського господарства, станом на 2021 рік близько 10 млн га сільськогосподарських земель у США належали неамериканським власникам. Підприємства з Китаю володіли 0,03% від усіх сільськогосподарських угідь США.

Деякі законодавці наполягають на ухваленні національних правил, що обмежують іноземні інвестиції в американську сільськогосподарську власність. У липні минулого року Сенат проголосував за заборону продажу сільськогосподарських угідь, що перевищують певну площу чи вартість, людям чи підприємствам із Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Але цей законопроєкт не було підписано і він не став законом.

В останні роки надбагаті інвестори все частіше скуповують до сільгоспугідь іншу сільську нерухомість. За даними Міністерства сільського господарства, середня вартість орних земель у США минулого року підскочила на 8,1% і зросла більш ніж на третину з 2020 року.

Зростання обумовлене попитом на продовольство та високою інфляцією, а також інтересом до рідкісних об'єктів нерухомості, таким як класичні західні ранчо, які пропонують відпочинок, а також потенціал повернення інвестицій.

Найбільшим землевласником США є сім'я Еммерсонів, яка володіє лісовою імперією Sierra Pacific Industries. За ними йдуть мільярдери Джон Мелоун, Тед Тернер та Стен Кронке.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
9 січня 2024, 18:48
#
Я на третьем)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами