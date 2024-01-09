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9 січня 2024, 18:06

Експорт ЄС до рф впав до 37% від довоєнного рівня

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року експорт ЄС до рф впав до 37% від довоєнного рівня. Про це свідчать дані Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo, повідомляє Spiegel.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року експорт ЄС до рф впав до 37% від довоєнного рівня.
Фото: freepik.com

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Однією з причин все ще високого обсягу експорту до росії є те, що лише 32% всіх товарів з ЄС підпадають під санкції.

«Що стосується предметів розкоші, то, наприклад, експорт шампанського в росію підпадає під санкції, але не просекко», — заявила заступниця керівника Центру зовнішньої торгівлі Ifo Феодора Теті.

Крім того, багато товарів з ЄС, що потрапили під санкції, можуть постачатися до росії опосередковано через треті країни.

За даними Інституту Ifo, близько третини санкційних товарів відсутні у росії порівняно з довоєнним періодом через експортні обмеження ЄС та інших західних країн.

Для росії Китай є найважливішою альтернативною країною походження продуктів, які потрапили під санкції: 61% цих товарів походять з Китаю. У 2021 році ця частка становила лише 35%.

13% усіх товарів, що потрапили під санкції Заходу, надходять до росії з Туреччини — у 2021 році це було трохи менше ніж 3%.

З Вірменії росія зараз також отримує невелику частку — близько 1% - всіх санкційних товарів. За цей же період експорт з ЄС до Вірменії подвоївся.

«У випадку з Китаєм збільшення експорту до рф можна принаймні частково пояснити зростанням внутрішнього виробництва. Однак у випадку Туреччини та Вірменії раптове і різке збільшення експорту до росії викликає підозри в ухилянні від санкцій», — сказала Теті.

Згідно з останніми даними Федерального статистичного відомства, німецький експорт до росії за рік впав приблизно на 38% до близько 0,8 млрд євро в листопаді 2023 року. Відповідно, в листопаді росія посіла 16-е місце серед найважливіших країн призначення для німецького експорту за межами ЄС. У лютому 2022 року рф була на 5 місці.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
veritas69
veritas69
9 січня 2024, 18:36
#
Интересно, кто от получает больший вред от таких санкций?
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0
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
9 січня 2024, 18:49
#
63% еще что-то возят.трэба склыкаты ОООН
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