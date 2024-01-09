Ціни на золото стабілізувалися після новорічних втрат

Ціни на золото трохи зросли в ході азіатських торгів у вівторок, відновлюючись після важкого початку року, оскільки ринок переоцінив очікування раннього зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США до виходу ключових даних щодо інфляції в країні, які мають бути опубліковані цього тижня. Про це пише Investing.

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Як змінилися ціни на золото

Минулого тижня ціни на жовтий метал різко впали нижче за відмітку $2 050 за унцію, слідом за відскоком долара, оскільки сильні дані щодо ринку праці в США посилили невизначеність щодо того, наскільки великі стимули ФРС для раннього ослаблення монетарної політики.

Однак на цьому тижні ціни на золото зазнали певного полегшення, оскільки долар упав з 3-тижневого максимуму на тлі деякої фіксації прибутку. Проте жовтий метал залишається значно нижчим за максимум, досягнутий у грудні.

Ціна спотового золота зросла на 0,2% до 2 032,91 дол. (05:07 за Грінвічем).

Трейдери, як і раніше, схиляються у бік долара напередодні виходу ключових даних щодо індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані цього ж четверга.

Очікується, що дані покажуть помірне зростання інфляції у грудні, що у поєднанні із сильними показниками заробітної плати у несільськогосподарському секторі дасть ФРС більше можливостей для збереження високої ставки протягом тривалого часу.

Це призвело до певного зниження очікувань щодо раннього зниження відсоткової ставки, що, своєю чергою, змусило золото відмовитися від деяких досягнень, зроблених у грудні. Проте жовтий метал завершив 2023 з 10%-ним зростанням.

Представники ФРС також виступили проти очікувань швидкого зниження процентної ставки. Глава ФРБ Атланти Ральф Бостік заявив, що оскільки інфляція все ще значно перевищує цільовий рівень ФРС 2% на рік, він, як і раніше, схиляється до того, що в найближчій перспективі політика залишатиметься жорсткою.

Хоча Бостік, як і раніше, очікує, що ставка зрештою знизиться в 2024 році, він зазначив, що зниження ставки складе всього 50 базисних пунктів — це набагато менше, ніж очікує ринок.

Трейдери також неухильно знижували сподівання, що ФРС почне знижувати ставку вже в березні. Інструмент моніторингу ставки зазначив, що ймовірність березневого зниження ставки оцінюється трейдерами в 59,4%, порівняно з 64% у понеділок та 70,7% тиждень тому.

Підвищення ставки протягом багато часу погано позначається на золоті, оскільки збільшує альтернативні витрати інвестування в жовтий метал, який пропонує дохідності.

Як змінилися ціни на мідь

Серед промислових металів ціни на мідь трохи змінилися у вівторок на тлі тиску сильного долара, тоді як очікування ключових економічних даних з Китаю, який є найбільшим імпортером, змушувало трейдерів з побоюванням ставитися до червоного металу.

Ф'ючерс на мідь із березневим терміном виріс на 0,2% до $3,8288 за фунт. У перший тиждень 2024 року він упав більш як на 2%.

Крім американських даних, цього тижня увага буде зосереджена на китайських даних щодо інфляції та торгових даних за грудень, які мають вийти у п'ятницю. Очікується, що найбільший у світі імпортер міді залишився у грудні в стані дезінфляції, а торговельна активність, зокрема експорт, також знизилася.

Однак, незважаючи на загальну економічну слабкість, імпорт міді в Китай залишається напрочуд стійким протягом більшої частини 2023 року. Очікується, що дані у п'ятницю покажуть, чи ця тенденція збереглася в грудні.