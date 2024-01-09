Укрпошта попередила про шахрайські розсилки

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Як не стати жертвою шахраїв

Не переходьте за сумнівними посиланнями. Єдиними офіційними сайтами Укрпошти є https://www.ukrposhta.ua/ua та інтернет-магазин: https://postmark.ukrposhta.ua/

Отримуйте дані про надходження посилки лише на офіційному сайті Укрпошти або у застосунку.

Перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт.

Не повідомляйте стороннім людям коди-підтвердження.

Не відкривайте повідомлення, які вважаєте підозрілими.

«Якщо ви все ж ввели свої дані та/або дані своїх платіжних карт на фішингових сайтах, радимо негайно звернутися до технічної підтримки вашого банку», — йдеться у повідомленні Укрпошти.