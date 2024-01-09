Укрпошта попередила своїх клієнтів про шахрайські розсилки.
9 січня 2024, 10:57
Укрпошта попередила про шахрайські розсилки
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Як не стати жертвою шахраїв
- Не переходьте за сумнівними посиланнями. Єдиними офіційними сайтами Укрпошти є https://www.ukrposhta.ua/ua та інтернет-магазин: https://postmark.ukrposhta.ua/
- Отримуйте дані про надходження посилки лише на офіційному сайті Укрпошти або у застосунку.
- Перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт.
- Не повідомляйте стороннім людям коди-підтвердження.
- Не відкривайте повідомлення, які вважаєте підозрілими.
«Якщо ви все ж ввели свої дані та/або дані своїх платіжних карт на фішингових сайтах, радимо негайно звернутися до технічної підтримки вашого банку», — йдеться у повідомленні Укрпошти.
Джерело: Мінфін
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