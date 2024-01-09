Курс валют на 9 січня: долар у обмінниках додав п'ять копійок

У вівторок, 9 січня, на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у купівлі та додав 7 копійок у продажу. Євро додало 3 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,40−39,30 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 43,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,30 −39,40, євро — 42,85−43,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,20−38,26 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,85−41,91 грн/євро.

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