У роботі monobank стався збій — Гороховський (оновлено)

Зранку, 9 січня, у роботі monobank стався збій. Про це написав співзасновник банку Олег Гороховський в телеграм-каналі.

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«Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую», — написав він.

Зокрема клієнти банку не можуть зайти до застосунку онлайн-банку.

Пізніше Гороховський написав: «Піднялися. Ще раз перепрошую».