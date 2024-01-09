Зранку, 9 січня, у роботі monobank стався збій. Про це написав співзасновник банку Олег Гороховський в телеграм-каналі.
9 січня 2024, 9:33
У роботі monobank стався збій — Гороховський (оновлено)
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«Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую», — написав він.
Зокрема клієнти банку не можуть зайти до застосунку онлайн-банку.
Пізніше Гороховський написав: «Піднялися. Ще раз перепрошую».
Джерело: Мінфін
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