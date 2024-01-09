Минулої доби українські захисники ліквідували ще 820 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 365 990 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 січня 2024, 8:39
Втрати ворога за 8 січня: 820 російських окупантів, 5 танків та 18 ракет
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Втрати ворога
- особового складу — близько 365990 (+820) осіб,
- танків — 6036 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 11203 (+9) од,
- артилерійських систем — 8672 (+6) од,
- РСЗВ - 954 (+1) од,
- засоби ППО — 638 (+0) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6823 (+1),
- крилаті ракети — 1805 (+18),
- кораблі - 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11552 (+10) од,
- спеціальна техніка — 1333 (+5)
Джерело: Мінфін
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