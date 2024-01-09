Прибутки найбільших банків США скорочуються через проблемні кредити

Проблемні кредити

Загальна заборгованість за непрацюючими кредитами в JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo і Citigroup зросте за результатами четвертого кварталу до $24,4 млрд, свідчить консенсус-прогноз аналітиків Bloomberg. Це майже на $6 млрд більше від показника кінця 2022 року.

Проте поточний рівень непрацюючих кредитів все ще нижчий за піковий показник у $30 млрд, який було зафіксовано у розпал пандемії.

За оцінками аналітиків, прибутки банків в останньому кварталі 2023 року скоротилися через непогашені кредити, а також тривалий вплив вищих процентних ставок, що підвищило вартість депозитів.

Комерційна нерухомість, зокрема іпотека на малозаповнені офісні площі, була одним із найбільших факторів, що спричинили зростання безнадійних боргів, ідеться у матеріалі.

Також останнім часом зросла кількість прострочень за споживчими кредитами, зокрема кредитними картками та автокредитами. Все це відбувається на тлі скорочення банками відрахувань у резерви в порівнянні з пандемічним періодом.

Загалом за останні три місяці 2023 року прибутки шести великих банків, включаючи Goldman Sachs і Morgan Stanley, впали в середньому на 13% порівняно з тим же періодом минулого року.

Попри це інвестори скуповують акції банків, які зросли на 20% з кінця жовтня, згідно з індексом KBW Nasdaq Bank. Поштовхом до ралі став сигнал Федрезерву, що він, імовірно, закінчив підвищення процентних ставок.

12 січня BofA, Citi, JPMorgan і Wells першими з великих банків оприлюднять свої результати за останні три місяці 2023 року.

Goldman Sachs і Morgan Stanley, чий бізнес більше спрямований на інвестиційно-банківську діяльність, торгівлю та управління активами, відзвітують про результати 16 січня.