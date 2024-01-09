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9 січня 2024, 11:37

Прибутки найбільших банків США скорочуються через проблемні кредити

Зростання безнадійної заборгованості може підірвати зростаючий оптимізм інвесторів щодо перспектив найбільших банків США, пише The Financial Times.

ростання безнадійної заборгованості може підірвати зростаючий оптимізм інвесторів щодо перспектив найбільших банків США, пише The Financial Times.
Фото:depositphotos

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Проблемні кредити

Загальна заборгованість за непрацюючими кредитами в JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo і Citigroup зросте за результатами четвертого кварталу до $24,4 млрд, свідчить консенсус-прогноз аналітиків Bloomberg. Це майже на $6 млрд більше від показника кінця 2022 року.

Проте поточний рівень непрацюючих кредитів все ще нижчий за піковий показник у $30 млрд, який було зафіксовано у розпал пандемії.

За оцінками аналітиків, прибутки банків в останньому кварталі 2023 року скоротилися через непогашені кредити, а також тривалий вплив вищих процентних ставок, що підвищило вартість депозитів.

Комерційна нерухомість, зокрема іпотека на малозаповнені офісні площі, була одним із найбільших факторів, що спричинили зростання безнадійних боргів, ідеться у матеріалі.

Також останнім часом зросла кількість прострочень за споживчими кредитами, зокрема кредитними картками та автокредитами. Все це відбувається на тлі скорочення банками відрахувань у резерви в порівнянні з пандемічним періодом.

Загалом за останні три місяці 2023 року прибутки шести великих банків, включаючи Goldman Sachs і Morgan Stanley, впали в середньому на 13% порівняно з тим же періодом минулого року.

Попри це інвестори скуповують акції банків, які зросли на 20% з кінця жовтня, згідно з індексом KBW Nasdaq Bank. Поштовхом до ралі став сигнал Федрезерву, що він, імовірно, закінчив підвищення процентних ставок.

12 січня BofA, Citi, JPMorgan і Wells першими з великих банків оприлюднять свої результати за останні три місяці 2023 року.

Goldman Sachs і Morgan Stanley, чий бізнес більше спрямований на інвестиційно-банківську діяльність, торгівлю та управління активами, відзвітують про результати 16 січня.

Джерело: Мінфін
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