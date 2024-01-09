Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 2,2 млрд грн

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 465 пільгових кредитів на загальну суму 2,2 млрд грн, у тому числі від банків державного сектору економіки — 361 кредит на суму 1,2 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Кредитування бізнесу

За час дії воєнного стану в Україні укладено 44 607 таких кредитних договорів на загальну суму 179,4 млрд грн (серед них з банками державного сектору — 33 394 на 91,6 млрд грн).

На що видавали кредити

На інвестиційні цілі — 12,62 млрд грн;

Як антикризові кредити — 8,81 млрд грн ;

; Як рефінансування попередньо отриманих кредитів — 3,73 млрд грн ;

; Кредити для сільськогосподарських товаровиробників — 36,42 млрд грн ;

; На антивоєнні цілі — 58,23 млрд грн.

Нагадаємо

Всього з моменту старту Програми суб'єкти підприємництва отримали 79 429 кредитів на загальну суму 269,1 млрд грн, з яких 53 870 — від банків державного сектору економіки на 118,2 млрд гривень.