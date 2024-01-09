Китайський фінансовий конгломерат Zhongzhi Enterprise подав заяву про банкрутство

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Банкрутство компанії

У заяві, поданій до суду Пекіна, фінкомпанія заявила, що не має можливості погасити борги.

Ще в листопаді Zhongzhi повідомляла інвесторам, що балансова вартість її активів, за результатами аудиту, становить 200 млрд юанів ($28 млрд), а зобов'язання — близько 460 млрд юанів.

Zhongzhi була одним із найбільших приватних гравців на китайському ринку управління статками (wealth management) і на піку своєї діяльності управляла активами на суму понад $140 млрд.

Крах компанії, яка посідала центральне місце в тіньовій банківській системі КНР, пов'язаний, зокрема, зі спадом на ринку нерухомості та посилює побоювання, що й інші представники фінсектора можуть зазнавати складнощів, пише FT.