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9 січня 2024, 8:53

Нацбанк запровадив нормативи ліквідності для банківських груп

Нацбанк запровадив пруденційні нормативи ліквідності на консолідованій основі — коефіцієнти покриття ліквідністю (LCRк) та чистого стабільного фінансування (NSFRк). Ці нормативи для банків запроваджені в Україні у 2018 та 2019 роках відповідно. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк запровадив пруденційні нормативи ліквідності на консолідованій основі - коефіцієнти покриття ліквідністю (LCRк) та чистого стабільного фінансування (NSFRк).
Фото:depositphotos

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Що відомо про нормативи

Впровадження нормативів LCRк та NSFRк для банківських груп є черговим кроком до наближення нормативно-правових актів Нацбанку до стандартів Європейського Союзу.

Норматив LCRк відображає мінімально необхідний рівень ліквідності банківської групи для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 календарних днів з урахуванням стрес-сценарію, NSFRк — мінімально необхідний рівень стабільного фінансування банківської групи на горизонті один рік.

Передбачено поетапне впровадження нових вимог:

  • до 1 жовтня 2024 року банки, які є відповідальними особами банківських груп, мають розробити внутрішньогрупові положення щодо розрахунку коефіцієнтів LCRк та NSFRк;
  • з 1 жовтня 2024 року розпочнеться піврічний тестовий період розрахунку LCRк та NSFRк, з урахуванням результатів якого розглядатиметься питання щодо скасування нормативів поточної ліквідності (Н5к) і короткострокової ліквідності (Н6к);
  • з 1 квітня 2025 року банківські групи мають дотримуватися нормативного значення LCRк та NSFRк у розмірі не менше ніж 100%.

Відповідні зміни до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, а також уточнюючі зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України затверджені постановою правління Національного банку від 5 січня 2024 року № 2, яка набирає чинності з 1 квітня 2024 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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