До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 6 у продажу. Євро зросло на 11 копійок у купівлі та на 12 у продажу.
8 січня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 8 січня: євро та долар зросли на міжбанку
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Відкриття 8 січня
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Закриття 8 січня
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Зміни
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38,15/38,20
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38,20/38,26
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5/6
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41,75/41,80
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41,86/41,92
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11/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,45−39,23 грн. Євро купують за 42,07 грн, а продають за 42,95 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,25−39,40, євро — 42,80−43,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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