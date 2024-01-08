Курс валют на вечір 8 січня: євро та долар зросли на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 6 у продажу. Євро зросло на 11 копійок у купівлі та на 12 у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 8 січня Закриття 8 січня Зміни долар 38,15/38,20 38,20/38,26 5/6 євро 41,75/41,80 41,86/41,92 11/12

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,45−39,23 грн. Євро купують за 42,07 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,25−39,40, євро — 42,80−43,05 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.