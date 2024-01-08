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8 січня 2024, 17:30

Курс валют на вечір 8 січня: євро та долар зросли на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 6 у продажу. Євро зросло на 11 копійок у купівлі та на 12 у продажу.

До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 6 у продажу.

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Валюта

Відкриття 8 січня

Закриття 8 січня

Зміни

долар

38,15/38,20

38,20/38,26

5/6

євро

41,75/41,80

41,86/41,92

11/12

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,45−39,23 грн. Євро купують за 42,07 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,25−39,40, євро — 42,80−43,05 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Kankakee
Kankakee
8 січня 2024, 17:36
#
39,9 це новий 36.6?
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 січня 2024, 18:03
#
Коли буде 42? Бо люди набрались доларів в 2022 по 42 і переживають
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