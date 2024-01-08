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8 січня 2024, 18:48

Акції Boeing обвалились на 11% на тлі нової аварії літака MAX

Акції Boeing різко впали після нової аварії з літаком MAX й забороною польотів у США на аналогічних суднах. Якщо дивитись на тижневий графік, то папери обвалились на 11,47%.

Акції Boeing різко впали після нової аварії з літаком MAX й забороною польотів у США на аналогічних суднах.

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На премаркеті вартість акції Boeing становить $227,77, до аварії ціна була на рівні $248.

Що сталось з літаком

Літак Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines здійснив вимушену посадку в аеропорту Портленда 5 січня після втрати частини фюзеляжу в повітрі на висоті близько 5 км. Ніхто із пасажирів не постраждав. Авіаперевізник отримав літак від Boeing у листопаді 2023 року.

Акції Alaska Air Group (NYSE: ALK) також впали на 4,2%.

Після інциденту Федеральна авіаційна адміністрація наказала тимчасово заборонити польоти приблизно 171 літакам 737 MAX 9.

Проблемний Boeing MAX

Нагадаємо, що це вже не перша історія з літаками Boeing MAX. У 2018 й 2019 роках літаки цього покоління зазнали трагічних авіакатастроф, тоді загинуло багато людей.

Джерело: Мінфін
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