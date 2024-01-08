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8 січня 2024, 16:42

BlackRock планує звільнити близько 600 співробітників

Компанія BlackRock скоротить штат на близько 3% на тлі можливого схвалення заявки на спотовий біткоїн-ETF Комісією з цінних паперів та бірж США. Про це повідомляє Fox Business із посиланням на людей, знайомих із питанням.

Компанія BlackRock скоротить штат на близько 3% на тлі можливого схвалення заявки на спотовий біткоїн-ETF Комісією з цінних паперів та бірж США.
Фото: depositphotos

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Кого торкнуться звільнення

Звільнення торкнуться приблизно 600 працівників, довідалися журналісти. Також вони заявили, що всередині компанії скорочення називають рутинними.

«Одним із можливих стимулів для звільнень є те, що BlackRock, після багатьох років бурхливого зростання активів під управлінням, вступає у більш зрілу фазу свого бізнесу», — йдеться у повідомленні Fox Business.

Крім того, у заяві сказано, що кошти, заощаджені в результаті скорочення штату, спрямують на розширення бізнесу, що сприяє зростанню, наприклад, інвестування в технології та так звані «альтернативні продукти» на противагу акціям та облігаціям.

Раніше компанія BlackRock додала тікер у заявку на реєстрацію спотового біткоїн-ETF.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+27
Genna Smatko
Genna Smatko
8 січня 2024, 16:59
#
Краще б він зовсім розвалився і зник. Баба з возу Україні легше.
+
0
Krop06
Krop06
8 січня 2024, 17:22
#
А що з ними не так?
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
8 січня 2024, 17:35
#
Путін не любить BlackRock та Goldman Sachs
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