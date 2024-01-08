BlackRock планує звільнити близько 600 співробітників

Компанія BlackRock скоротить штат на близько 3% на тлі можливого схвалення заявки на спотовий біткоїн-ETF Комісією з цінних паперів та бірж США. Про це повідомляє Fox Business із посиланням на людей, знайомих із питанням.

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Кого торкнуться звільнення

Звільнення торкнуться приблизно 600 працівників, довідалися журналісти. Також вони заявили, що всередині компанії скорочення називають рутинними.

«Одним із можливих стимулів для звільнень є те, що BlackRock, після багатьох років бурхливого зростання активів під управлінням, вступає у більш зрілу фазу свого бізнесу», — йдеться у повідомленні Fox Business. Читайте: BlackRock подала заявку на спотовий ETF на Ethereum

Крім того, у заяві сказано, що кошти, заощаджені в результаті скорочення штату, спрямують на розширення бізнесу, що сприяє зростанню, наприклад, інвестування в технології та так звані «альтернативні продукти» на противагу акціям та облігаціям.

Раніше компанія BlackRock додала тікер у заявку на реєстрацію спотового біткоїн-ETF.