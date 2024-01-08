Ціни на АЗС: автогаз подешевшав ще на 50 копійок

За вихідні, з 5 по 8 січня, середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 45 копійок, до 29,06 грн/л. Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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Як змінилися ціни

На автозаправних станціях ОККО, WOG і SOCAR літр цього виду пального здешевшав на 50 копійок — до 29,99 грн/л (на ОККО й SOCAR) і 29,98 грн/л (на WOG) відповідно.

На станціях «Укрнафти» ціна на газ зменшилася найбільше, на 1,5 гривні — до 28,4 грн/л. Мережа UPG упродовж минулих вихідних скинула на цей вид пального 61 копійку — до 28,63 грн/л.

Такі мережі як VostokGaz, KLO, Amic знизили ціну на автогаз на 30−68 копійок — до 28,99 49 грн/л, 29,29 грн/л і 28,88 грн/л відповідно.

На АЗС решти мереж він здешевшав на 0,25−1 грн і тепер продається за 26,95−29,99 грн/л.