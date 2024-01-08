В ЄЦБ оголосили тендери на 1,1 млрд євро на розробку цифрового євро

Європейський центральний банк оголосив п’ять тендерів на надання послуг, пов’язаних з компонентами проєкту цифрового євро на загальну суму в 1,1 млрд євро. Про це йдеться на сайті ЄЦБ.

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У релізі зазначають, що завдання для сторонніх компаній не включатиме основну систему розрахунків у CBDC, яка буде «забезпечена внутрішніми ресурсами».

Тендери передбачають укладення угод для забезпечення готовності ЄС до початку розробки цифрового євро в майбутньому. Втім, рішення про випуск цифрового євро не буде прийнято до завершення законодавчого процесу в Європейському Союзі.

Рамкові угоди, укладені в результаті цієї процедури, стосуються лише деяких цифрових послуг, пов’язаних з цифровим євро. Інші компоненти, такі як розрахунки за платежами, будуть забезпечуватися внутрішніми джерелами в межах Євросистеми.