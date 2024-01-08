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8 січня 2024, 12:39

В ЄЦБ оголосили тендери на 1,1 млрд євро на розробку цифрового євро

Європейський центральний банк оголосив п’ять тендерів на надання послуг, пов’язаних з компонентами проєкту цифрового євро на загальну суму в 1,1 млрд євро. Про це йдеться на сайті ЄЦБ.

Європейський центральний банк оголосив п’ять тендерів на надання послуг, пов’язаних з компонентами проєкту цифрового євро на загальну суму в €1,1 млрд.

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У релізі зазначають, що завдання для сторонніх компаній не включатиме основну систему розрахунків у CBDC, яка буде «забезпечена внутрішніми ресурсами».

Тендери передбачають укладення угод для забезпечення готовності ЄС до початку розробки цифрового євро в майбутньому. Втім, рішення про випуск цифрового євро не буде прийнято до завершення законодавчого процесу в Європейському Союзі.

Рамкові угоди, укладені в результаті цієї процедури, стосуються лише деяких цифрових послуг, пов’язаних з цифровим євро. Інші компоненти, такі як розрахунки за платежами, будуть забезпечуватися внутрішніми джерелами в межах Євросистеми.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 січня 2024, 12:51
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Центробанки упираються проти CBDC оскільки це дуже близько до емісії. Компанія випускає CBDCна умовний лярд баксів, збирає з людей той лярд і баланс, наче б то є, але компанія вкладає той лярд грошей в трежаки і вже уряд США пускає отримані гроші в економіку. І виходить, що замість одного лярду грошей циркулюють два лярди. Так само з кредитами, за якими немає депозитів, це призвело до іпотечної кризи в США.
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Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 січня 2024, 13:52
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Немає ніякої проблеми фіатний міліард вивести з системи. Центробанки через CBDC не упираються, а скоріше навпаки. Проблема CBDC в тому, що Центробанки збираються використовувати ці валюти так само, як і фіатні, тобто постійно збільшуючи емісію за потреби. Тому для користувачів вони не несуть жодних бонусів, що автоматично ускладнює впровадження.
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