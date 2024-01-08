Міненерго: Через негоду в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів

Через погіршення погодних умов, зокрема, налипання мокрого снігу та ожеледі, в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Зазначається, що найскладніша ситуація на Дніпропетровщині — без електроенергії залишилися понад 200 населених пунктів.

У Кривому Розі, зокрема, без світла понад 15 тисяч абонентів. Котельні та насосні станції працюють на генераторах. Через обледеніння ліній не працюють трамваї та тролейбуси.

На Кіровоградщині знеструмлено близько 80 населених пунктів. В Одеській та Миколаївській областях — 58 і 54 населених пунктів відповідно.

Майже 9 тисяч абонентів через негоду залишилися без світла на Київщині.