Курс валют на 8 січня: долар в банках підскочив на 15 копійок, а в обмінниках подешевшав

У понеділок, 8 січня, на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та додало 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар втратив 10 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та додав 2 копійки в продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,45−39,25 грн. Євро купують за 42,03 грн, а продають за 42,97 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,20 −39,35, євро — 42,75−43,02 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,15−38,20 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,75−41,80 грн/євро.

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