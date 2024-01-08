Минулої доби українські захисники ліквідували ще 440 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 365 170 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 січня 2024, 8:15
Втрати ворога за 7 січня: 440 російських окупантів, 9 танків та 11 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 365170 (+440) осіб,
- танків — 6031 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 11194 (+14) од,
- артилерійських систем — 8666 (+13) од,
- РСЗВ — 953 (+2) од,
- засоби ППО — 638 (+1) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6822 (+11),
- крилаті ракети — 1787 (+1),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11542 (+19) од,
- спеціальна техніка — 1328 (+1)
Джерело: Мінфін
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