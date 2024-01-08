Індійський магнат Адані знову став найбагатшою людиною Азії

Індійський мільярдер Гаутам Адані повернув собі перше місце в рейтингу найбагатших людей Азії зі статками $97,6 млрд. Про це пише агентство Bloomberg.

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Адані відібрав лідерство в іншого індуса Мукеша Амбані, чиї статки оцінюються в $97 млрд.

Розслідування проти Адані

За день статки Адані зросли на $7,7 млрд після того, як Верховний суд Індії ухвалив припинити всі справи щодо мільярдера, які були порушені минулого року після скандального розслідування американської компанії Hindenburg Research.

В опублікованому звіті розслідувачів вказувалося на численні зловживання в компаніях магната.

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