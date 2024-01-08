Індійський мільярдер Гаутам Адані повернув собі перше місце в рейтингу найбагатших людей Азії зі статками $97,6 млрд. Про це пише агентство Bloomberg.
8 січня 2024, 10:16
Індійський магнат Адані знову став найбагатшою людиною Азії
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Адані відібрав лідерство в іншого індуса Мукеша Амбані, чиї статки оцінюються в $97 млрд.
Розслідування проти Адані
За день статки Адані зросли на $7,7 млрд після того, як Верховний суд Індії ухвалив припинити всі справи щодо мільярдера, які були порушені минулого року після скандального розслідування американської компанії Hindenburg Research.
В опублікованому звіті розслідувачів вказувалося на численні зловживання в компаніях магната.
Читайте: Крах Adani: хто знищує найбільшу корпорацію Індії
673="256″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="256″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); font-size: 16px; background-color: rgb (255, 255, 255);">
Після публікації звіту акції компаній Адані обвалилися, і він втратив за два дні $45 млрд.
Загалом Adani Group втратила понад $150 млрд ринкової вартості минулого року і витратила місяці на те, щоб повернути інвесторів, кредиторів, погасити борги та пом'якшити побоювання регуляторів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі