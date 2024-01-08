Національний банк в грудні 2023 року застосував до п’яти банків та 18 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
8 січня 2024, 10:00
Порушення фінмоніторингу: НБУ застосував заходи впливу до 5 банків та 18 небанків
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Які банки оштрафовані
- Оксі Банк отримав штраф у 20,051 млн грн.
- Акордбанк отримав штраф у 15 млн 422 тис.
- Універсал Банк отримав штраф у розмірі 10,451 млн грн.
- МТБ Банк отримав штраф у розмірі 10,4 млн грн.
- Комінбанк отримав штраф у розмірі 10 млн грн.
Перелік небанківських фінустанов
Джерело: Мінфін
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