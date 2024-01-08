Порушення фінмоніторингу: НБУ застосував заходи впливу до 5 банків та 18 небанків

Національний банк в грудні 2023 року застосував до п’яти банків та 18 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба НБУ.