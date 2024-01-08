У 2023 році хакери з Північної Кореї викрали криптовалюти на $600 млн — дослідження

Минулого року північнокорейські хакери викрали $600 млн у вигляді криптовалюти. Можливо ця сума зросте до $700 млн, якщо буде підтверджено походження ще двох останніх хакерських атак-2023. Про це стало відомо з нового дослідження TRM Labs, пише «Дело».

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Загалом за рік показник світової кіберзлочинності з КНДР впав на 30%, оскільки у 2022 році показник крадіжок склав $850 млн.

«Все одно Північна Корея відповідальна за майже третину всіх коштів, що у 2023 році було викрадено з крипторахунків», — кажуть в TRM Labs.

За словами аналітиків, КНДР проводить зломи, що в середньому в десять разів більш збиткові, ніж атаки, що пов’язані з іншими країнами. Загалом з 2017 року хакери Пхеньяна вкрали криптовалюти на суму майже $3 млрд.

«Північна Корея проводить майже всі свої атаки, скомпрометувавши приватні ключі та вихідні фрази, які є критично важливими елементами безпеки цифрових гаманців. Хакери переводять цифрові активи жертв на адреси гаманців, контрольовані північнокорейськими оперативниками. Потім вони обмінюються переважно на USDT або Tron і конвертуються у тверду валюту за допомогою позабіржових брокерів», — пояснюють в TRM Labs.