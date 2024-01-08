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8 січня 2024, 8:38

У 2023 році хакери з Північної Кореї викрали криптовалюти на $600 млн — дослідження

Минулого року північнокорейські хакери викрали $600 млн у вигляді криптовалюти. Можливо ця сума зросте до $700 млн, якщо буде підтверджено походження ще двох останніх хакерських атак-2023. Про це стало відомо з нового дослідження TRM Labs, пише «Дело».

Минулого року північнокорейські хакери викрали $600 млн у вигляді криптовалюти.
Фото:depositphotos

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Загалом за рік показник світової кіберзлочинності з КНДР впав на 30%, оскільки у 2022 році показник крадіжок склав $850 млн.

«Все одно Північна Корея відповідальна за майже третину всіх коштів, що у 2023 році було викрадено з крипторахунків», — кажуть в TRM Labs.

За словами аналітиків, КНДР проводить зломи, що в середньому в десять разів більш збиткові, ніж атаки, що пов’язані з іншими країнами. Загалом з 2017 року хакери Пхеньяна вкрали криптовалюти на суму майже $3 млрд.

«Північна Корея проводить майже всі свої атаки, скомпрометувавши приватні ключі та вихідні фрази, які є критично важливими елементами безпеки цифрових гаманців. Хакери переводять цифрові активи жертв на адреси гаманців, контрольовані північнокорейськими оперативниками. Потім вони обмінюються переважно на USDT або Tron і конвертуються у тверду валюту за допомогою позабіржових брокерів», — пояснюють в TRM Labs.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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preyvanamor
preyvanamor
8 січня 2024, 9:56
#
«скомпрометувавши приватні ключі та вихідні фрази»?
ЩО?
покажіть мені, де регулярно знаходити таких лохів, яких постійно «компрометують» хакери з пн. кореї роками! здавалось би, що за стільки то років існування крипти вже всі би мали навчитись нею користуватись, ще й враховуючи, що криптою майже завжди користуються обізнані з технологіями люди і всякі там погромісти, але нє, але все ще ключі компрометуються, вихідні фрази витікають…
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