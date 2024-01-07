Дефіциту у фінансуванні військових немає — Гетманцев

Дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік немає. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев .

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Нардеп повідомив, що брав участь в обговоренні законопроєкту про мобілізацію в оборонному комітеті ВР й у частині фінансів парламент намагається знайти баланс між запитом військових і можливостями суспільства.

Водночас Гетманцев запевнив, що жодного дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік (з урахуванням наявної кількості) немає.

«А з виплатами військовим все ок. Було. Є. І буде», — написав він.