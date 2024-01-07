Польські фермери й уряд домовились про розблокування “Шегині-Медика"

Підкарпатська воєвода Тереза Кубас-Гул оголосила про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху «Ошукане село», аби ті призупинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці. Про це пише «Європейська правда».

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Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: субсидії на кукурудзу в розмірі одного мільйона злотих, збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Згідно з угодою, блокування пункту пропуску в Медиці має бути призупинено. Водночас до якого саме часу — не вказують.

Нагадаємо, фермери з «Ошуканого села» почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року. 24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити. Але 4 січня блокада все ж відновилась.