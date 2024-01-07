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7 січня 2024, 10:10

В НБУ оцінили стан економіки

Інфляція сповільнювалась, а ситуація на валютному ринку контрольована. Про це повідомляє Нацбанк в огляді за жовтень — грудень 2023 року.

Інфляція сповільнювалась, а ситуація на валютному ринку контрольована.

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Інфляція

Споживча інфляція й надалі сповільнювалася (до 5,1% р/р у листопаді) завдяки певному зниженню тиску з боку витрат бізнесу та поліпшенню очікувань в умовах збереження курсової стійкості. Ці ж чинники сприяли послабленню й фундаментального інфляційного тиску. За оцінками НБУ, інфляція продовжила знижуватися й у грудні.

Економічна активність у грудні сезонно послабилася, однак загалом відновлення економіки тривало. Високі врожаї та їх перероблення підтримували харчову промисловість, замовлення оборонного сектору та залізничників — машинобудування, подальше розширення морських перевезень — роботу транспорту. Жвавою залишалася роздрібна торгівля.

Ринок праці

На ринку праці спостерігалося сезонне затишшя з боку як попиту, так і пропозиції. Водночас пожвавлення економіки та сповільнення інфляції сприяли відновленню зростання реальних зарплат, хоча воно й було нерівномірним за видами діяльності.

Дефіцит бюджету був рекордним як у грудні, так і загалом за рік. Водночас річний його обсяг виявився дещо нижчим порівняно із затвердженим показником. Основним джерелом фінансування дефіциту бюджету впродовж року були міжнародна допомога та внутрішні запозичення. Останні перевищили за обсягом торішній більш ніж удвічі завдяки насамперед розміщенням ОВДП у гривні.

Торгівля

Від'ємне сальдо торгівлі товарами в листопаді зменшилося через нарощування експортного постачання новим морським шляхом та зниження імпорту під впливом блокади. Однак дефіцит поточного рахунку розширився через затримку з надходженням грантової допомоги від США. Проте завдяки надходженням міжнародної допомоги резерви в листопаді знизилися незначно, а в грудні відновили зростання та на кінець року перевищили 40.5 млрд доларів.

Ситуація на валютному ринку залишалася контрольованою. Цьому сприяли інтервенції НБУ та додатна дохідність гривневих інструментів (ОВДП і депозитів) у реальному вимірі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
w33
w33
7 січня 2024, 10:24
#
Звр в 40.5 млрд доларів — це відповідь всім оленям, яких загнали в дорогий бакс, так що думайте
+
+45
penetrator1963
penetrator1963
7 січня 2024, 11:14
#
Звр турции $80 ярдов. девальвация турецкой лиры относительно доллара сша за 2022−2023 50%. что будем делать с этой информацией?
+
+75
Lolik1837
Lolik1837
7 січня 2024, 11:10
#
«Звр в 40.5 млрд доларів — це відповідь всім оленям, яких загнали в дорогий бакс, так що думайте»

Смешно вообще говорить о размере ЗВР как о каком то там «достижении». Толку с того, что взяли в долг 100 миллиардов долларов, из них 80 миллиардов профукали, а 20 миллиардов переложили в ЗВР и теперь гордо бьём себя в грудь «ничего что 80 миллиардов про@рали, зато на 20 млрд ЗВР увеличили»?
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
7 січня 2024, 12:08
#
Ну теперь посмотрим как они будут выкручиваться :)
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