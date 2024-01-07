Протягом останньої доби українські захисники знищили приблизно 860 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 січня 2024, 9:19
Втрати ворога за добу: ще понад 800 солдатів й 4 танки
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Загальні бойові втрати противника
- особового складу — близько 364730 (+860) осіб
- танків — 6022 (+4) од
- бойових броньованих машин — 11180 (+22) од
- артилерійських систем — 8653 (+36) од
- РСЗВ — 951 (+1) од
- засоби ППО — 637 (+4) од
- літаків — 329 (+0) од
- гелікоптерів — 324 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6811 (+24)
- крилаті ракети — 1786 (+0)
- кораблі /катери — 23 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11523 (+45) од
- спеціальна техніка — 1327 (+10)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі