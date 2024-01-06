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6 січня 2024, 12:15

OpenAI запускає онлайн-магазин чат-ботів, створених користувачами

Компанія OpenAI, що займається розробкою штучного інтелекту, наступного тижня запустить онлайн-магазин, де користувачі зможуть ділитися своїми власними версіями популярного чат-бота ChatGPT, пише Bloomberg.

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ChatGPT — це велика мовна модель, яка здатна генерувати текст, перекладати мови, писати різні види творчого контенту та інформативно відповідати на запитання. OpenAI дозволяє користувачам створювати власні версії ChatGPT без необхідності знати код. Для цього достатньо надати чат-боту інструкції та список інформації, яку він повинен знати та виконувати.

В онлайн-магазині OpenAI люди зможуть знайти індивідуальні чат-боти, створені іншими користувачами. Наприклад, можна знайти чат-бота, який допоможе дитині вивчити математику, або чат-бота, який придумуватиме рецепти коктейлів. Користувачі також зможуть заробляти гроші на своїх власних чат-ботах, продаючи їх у магазині.

Запуск магазину було заплановано на листопад 2023 року, але OpenAI відклала його через звільнення CEO компанії Сема Альтмана, який повернувся згодом на посаду.

Джерело: Мінфін
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