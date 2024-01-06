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6 січня 2024, 11:18

SpaceX звинувачують у незаконному звільненні працівників: компанія подала до суду

Компанія SpaceX подала позов до суду на Національне управління з трудових відносин (NLRB) після того, як це відомство звинуватило компанію в незаконному звільненні восьми співробітників за критику засновника компанії Ілона Маска. Про це пише The Verge.

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У своєму позові SpaceX заявляє, що розгляд справи в NLRB порушує конституційне право компанії на суд присяжних. SpaceX просить суд призупинити розслідування NLRB, поки не буде розв'язане це питання.

Слухання у NLRB у справі SpaceX призначено на 5 березня, проте його можуть перенести у разі задоволення апеляції компанії.

NLRB розпочало розслідування, підозрюючи, що SpaceX незаконно звільнила групу співробітників за критику висловлювань Ілона Маска, яка була опублікована у відкритому листі.

Працівники писали про серію твітів Маска, які він зробив у 2020 році. Вони стверджують, що багато з дописів мільярдера нібито мали сексуальний характер. За словами працівників, заяви Маска суперечать політиці компанії щодо різноманітності та неналежної поведінки на робочому місці, тому закликали SpaceX засудити їх.

Компанію також звинуватили у тому, що вона «зневажливо» ставилася до авторів листа і погрожувала їм звільненням.

Джерело: Мінфін
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