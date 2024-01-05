Курс валют на 5 січня: долар у банках додав 8-10 копійок

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Валютний ринок

В обмінниках долар впав на копійку у купівлі та зріс на 4 копійки у продажу. Курс євро додав 3 копійки у купівлі та 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,30−39,05 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,09 −39,23, євро — 42,60−42,87 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,17−38,20 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,70−41,72 грн/євро.

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