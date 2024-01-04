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4 січня 2024, 18:43

Промисловість у грудні погіршила очікування перспектив ділової активності

Індикатор ділової впевненості у промисловості та переробній промисловості в Україні в грудні 2023 року знизився на 2,7 процентних пункти (п.п.) порівняно з листопадом, склавши «мінус» 13,5% та 15,6% відповідно. Про це передає Інтерфакс-Україна з посиланням на Держстат.

Індикатор ділової впевненості у промисловості та переробній промисловості в Україні в грудні 2023 року знизився на 2,7 процентних пункти (п.

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Як змінився показник

Індикатор ділового клімату в промисловості знизився на 0,1 п.п., до нуля, а в переробній зберігся на нульовому рівні, як і в листопаді.

Очікування перспектив ділової активності у 2023 році почали покращуватися з січня, коли індикатор ділової впевненості у промисловості зріс на 4,2 п.п. до грудня 2022 року — до «мінус» 14,2% (у переробній — на 7 в.п., до «мінус» 14%) і до квітня він покращав до «мінус» 5,5% («мінус» 4%).

Проте вже у травні він знизився до «мінус» 6,8% та «мінус» 5% відповідно, і протягом червня-грудня продовжив зниження.

Індикатор ділового клімату в промисловості з грудня 2022 року, коли він становив мінус 1,4% (у переробній також) до квітня 2023 року зріс до 0,6% (у переробній — до 0,7%), проте до листопада знизився до нульової позначки.

Держстат нагадує, що складові для розрахунків цих індикаторів мають сезонно скориговані значення балансів, сформованих на основі поданих підприємствами звітів, зокрема оцінки поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попит) у промисловості — у грудні вона склала «мінус» 42%, у переробній — «мінус» 44%.

Грудневі очікування щодо обсягів виробництва продукції протягом найближчих трьох місяців у промисловості становили «мінус» 9%, у переробній — «мінус» 14%, погіршившись порівняно з листопадом на 8 в.п. та 9 п.п. відповідно.

Найкращого значення у 2023 році цей показник досягав у квітні, склавши +10% у промисловості та +17% — у переробній.

У грудні за результатами обстеження промпідприємств, відзначається тенденція очікувань зростання відпускних цін на продукцію в найближчі три місяці — на них очікують 31% опитаних підприємств промисловості порівняно з 29% опитаних у листопаді.

При цьому 40% опитаних промпідприємств очікують у грудні 2023-лютому 2024 року на зниження обсягів продукції, тоді як зростання 8% (у переробній відповідно 30% і 16%), 23% — зростання відпускних цін на продукцію (зниження — 10%); 29% — зменшення кількості працівників (збільшення — лише 2%).

При цьому зростання експортного попиту очікують 4% опитаних промпідприємств, зменшення — 6%, збереження на колишньому рівні — 25%, а 65% експорту не матиме.

За попередні три місяці (вересень-листопад) 29% промпідприємств відзначили зростання обсягів виробництва, тоді як зниження — 25%, а поточний обсяг замовлень на виробництво (попит) вище за норму відзначили лише 2%, тоді як 41% — нижче за норму і 57% — нормальний для сезону.

При цьому в грудні 40% респондентів зазначили, що передбачити майбутній розвиток бізнес-процесів на підприємстві складно (56% — досить складно), і лише 1% — легко.

Методика опитування

Серед опитаних Держстатом у грудні 1009 промислових підприємств 48 склали підприємства добувної промисловості, 805 — переробної, 97 — постачальники енергоресурсів, 59 — компанії водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Джерело: Мінфін
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