Курс валют на вечір 4 січня: долар та євро дорожчають на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро додало 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 4 січня Закриття 4 січня Зміни долар 38,13/38,15 38,17/38,20 4/5 євро 41,71/41,72 41.78/41,80 7/8

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,97 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,10−39,19, євро — 42,57−42,80 грн.

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