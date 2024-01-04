До закриття міжбанку курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро додало 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
4 січня 2024, 17:39
Курс валют на вечір 4 січня: долар та євро дорожчають на міжбанку
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Відкриття 4 січня
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Закриття 4 січня
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Зміни
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38,13/38,15
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38,17/38,20
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4/5
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41,71/41,72
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41.78/41,80
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7/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,97 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,85 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,10−39,19, євро — 42,57−42,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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