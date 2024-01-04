Марк Цукерберг продав акції Meta на $500 млн за 2 місяці

Що відомо

Зазначається, що це його перші продажі акцій за два роки, і вони відбулися на тлі падіння ціни акцій компанії до найнижчого рівня за останні сім років. Цукерберг продавав акції кожного торгового дня з 1 листопада до кінця року, продавши майже 1,28 млн акцій на суму близько $428 млн, згідно з поданою у вівторок заявою до регуляторних органів.

В середньому кожен продаж приносив $10,4 млн, а найбільший — 28 грудня на суму $17,1 млн.

«До цього Цукерберг не продавав акції Meta з листопада 2021 року. Минулого року ціна акцій компанії зросла на 194% з семирічного мінімуму наприкінці 2022 року», — йдеться в повідомленні.

Крім того, у 2023 році акції Meta перевершили акції всіх інших великих технологічних гігантів, окрім Nvidia Corp., і зараз вони наближаються до свого рекордного максимуму вересня 2021 року.

Загалом Цукерберг володіє близько 13% акцій Meta і має статки близько $125 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, що робить його сьомою найбагатшою людиною у світі.