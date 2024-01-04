У четвер, 4 січня, на готівковому ринку курс долара втратив 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі на 15 копійок у продажу.
Курс валют на 4 січня: євро в банках подешевшало на 15 копійок
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Валютний ринок
В обмінниках долар додав 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу. Курс євро додав 3 копійки у купівлі та втратив 1 копійку в продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,98 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,85 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,00 −39,09, євро — 42,45−42,79 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 38,13−38,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,71−41,72 грн/євро.
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