Минулої доби українські захисники ліквідували ще 780 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 362 280 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 січня 2024, 8:22
Втрати ворога за 3 січня: 780 російських окупантів, 12 танків та 5 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 362280 (+780) осіб,
- танків — 6002 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 11128 (+21) од,
- артилерійських систем — 8574 (+28) од,
- РСЗВ — 947 (+2) од,
- засоби ППО — 630 (+1) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6753 (+5),
- крилаті ракети — 1785 (+2),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11423 (+32) од,
- спеціальна техніка — 1304 (+6)
Джерело: Мінфін
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