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4 січня 2024, 12:17

Держборг США досяг рекордних $34 трлн

Обсяг державного боргу США перевищив $34 трлн, що є рекордом. За даними міністерства фінансів, станом на 2 січня 2024 року його розмір сягнув $34,001 трлн.

Обсяг державного боргу США перевищив $34 трлн, що є рекордом.
Фото:depositphotos

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Що пишуть американські ЗМІ

Держборг вийшов на цей рівень на кілька років раніше ніж прогнозувалося до пандемії, пишуть американські ЗМІ.

Пандемія COVID-19, що почалася у 2020 році, викликала уповільнення економічного розвитку країни. Уряд залучив великі позики за тодішнього президента Дональда Трампа і за нинішнього Джо Байдена для того, щоб стабілізувати економіку та підтримати її відновлення. Однак це призвело до сплеску інфляції, що спричинило підвищення відсоткових ставок і зробило обслуговування боргів більш витратним, зазначає AP.

«Досі Вашингтон витрачав гроші так, якби він мав необмежені ресурси, — заявив Сун Вон Сон, професор економіки в Університеті Лойола Мерімаунт. — Але суть у тому, що безкоштовного обіду не буває, і я думаю, що перспективи є досить похмурими».

Борг у США становить близько $100 тис. на особу.

Значний держборг, схоже, поки не чинить тиску на американську економіку, але його зростання в найближчі десятиліття може поставити під загрозу національну безпеку і такі значні статті витрат, як соцзабезпечення та медична допомога, пише ABC News.

При цьому чергові зіткнення в Конгресі з приводу ліміту держборгу можуть стати фінансовим ризиком, якщо інвестори не впевнені в готовності США погашати заборгованість.

Великі іноземні покупці американських держоблігацій, такі як Китай, Японія, Південна Корея та європейські країни вже скоротили свої вкладення в них.

За даними Фонду Петерсона, вкладення іноземців у держбонди США досягли піку 49% у 2011 році, а до кінця 2022 року скоротилися до 30%.

«Якщо дивитись у майбутнє, борг продовжуватиме стрімко зростати, оскільки Мінфін планує зайняти ще майже $1 трлн до кінця березня, — сказав головний виконавчий директор фонду Майкл Петерсон. — Збільшення боргу трильйон за трильйоном рік за роком має стати стоп-сигналом для будь-якого політика, який дбає про майбутнє нашої країни».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
4 січня 2024, 13:25
#
Підвищать пенсійний вік і скоротять видатки на трутнів. Проблема вирішена
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 січня 2024, 14:10
#
Та ні, така задача не стоїть.
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