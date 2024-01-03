ЄЦБ проведе стрес-тест на кіберстійкість 109 банків у єврозоні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує провести перші стрес-тести на кіберстійкість, щоб визначити, наскільки добре окремі банки зможуть реагувати на кібератаки та відновлюватися після них. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

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Стрес-тести пройдуть у 2024 році та включатимуть 109 банків, які перебувають під наглядом ЄЦБ. Вони будуть зосереджені на тому, як банки реагують на кібератаки та відновлюють свою операційну діяльність, а не на їхній здатності запобігати їм.

28 банків пройдуть розширену оцінку, для якої вони нададуть додаткову інформацію про те, як вони впоралися з кібератакою. Ця вибірка охоплює різні бізнес-моделі та географічні регіони, щоб забезпечити змістовне відображення банківської системи єврозони.

Отримані дані будуть використані для ширшої наглядової оцінки у 2024 році. Основні висновки будуть оприлюднені влітку.