Курс валют на вечір 3 січня: на міжбанку євро пішло вниз

До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро впало на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 3 січня Закриття 3 січня Зміни долар 38,12/38,14 38,13/38,15 1/1 євро 41,79/41,81 41,64/41,65 15/16

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,21−38,99 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 43,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,85−39,05, євро — 42,42−42,80 грн.

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