До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро впало на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
3 січня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 3 січня: на міжбанку євро пішло вниз
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Відкриття 3 січня
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Закриття 3 січня
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Зміни
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38,12/38,14
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38,13/38,15
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1/1
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41,79/41,81
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41,64/41,65
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15/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,21−38,99 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 43,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,85−39,05, євро — 42,42−42,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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