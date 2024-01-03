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3 січня 2024, 15:45

Нацбанк за рік назбирав понад 10 млрд для ЗСУ

У 2023 році зі спецрахунку, відкритого Національним банком, на потреби сил оборони перераховано понад 10,3 млрд грн, з них у грудні — 2,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У 2023 році зі спецрахунку, відкритого Національним банком, на потреби сил оборони перераховано понад 10,3 млрд грн, з них у грудні - 2,7 млрд грн.

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Загалом на спецрахунок торік надійшло понад 11,1 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні — майже 3,3 млрд грн. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на рахунок надійшло майже 34,7 млрд грн.

Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти. Зокрема з-за кордону надійшло майже 15,6 млрд грн в еквіваленті.

Загалом Нацбанк перерахував зі спецрахунку на потреби оборони понад 32,7 млрд грн. Зокрема:

  • на потреби Національної гвардії — 1,41 млрд грн;
  • на потреби Національної поліції — 1,65 млрд грн;
  • на потреби Державної прикордонної служби — понад 1 млрд грн;
  • на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації — понад 5,5 млрд грн;
  • на потреби Державної служби з надзвичайних ситуацій — понад 156 млн грн;
  • на потреби РНБО — 40,5 млн грн;
  • на потреби Державної спеціальної служби транспорту — понад 207,5 млн грн;
  • на потреби Служби безпеки — понад 328 млн грн.
Джерело: Мінфін
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