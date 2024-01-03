Нацбанк за рік назбирав понад 10 млрд для ЗСУ

У 2023 році зі спецрахунку, відкритого Національним банком, на потреби сил оборони перераховано понад 10,3 млрд грн, з них у грудні — 2,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загалом на спецрахунок торік надійшло понад 11,1 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні — майже 3,3 млрд грн. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на рахунок надійшло майже 34,7 млрд грн.

Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти. Зокрема з-за кордону надійшло майже 15,6 млрд грн в еквіваленті.

Загалом Нацбанк перерахував зі спецрахунку на потреби оборони понад 32,7 млрд грн. Зокрема: