Курс валют на 3 січня: долар та євро впали на 5-10 копійок

У середу, 3 січня, на готівковому ринку курс долара змінився лише у купівлі — впав на 5 копійок. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 5 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Курс євро втратив у продажу 11 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−39,00 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 43,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,75 −39,15, євро — 42,50−43,09 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,12−38,14 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,79−41,81 грн/євро.

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