Maersk зупиняє перевезення Червоним морем

Maersk вважає, що Червоне море зараз надто небезпечне для її суден, повідомляє Bloombreg.

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Гігант контейнерних перевезень датська AP Moller-Maersk A/S заявила, що знову припинить пропускати свої судна через Червоне море, після того, як ще один із його перевізників зазнав нападу протягом останніх кількох тижнів.

«Ми вирішили призупинити всі транзити через Червоне море/Аденську затоку до подальшого повідомлення. Ми продовжимо припиняти всі перевезення вантажів через цей регіон, поки будемо оцінювати ситуацію, що постійно змінюється», — йдеться в заяві Maersk, що базується в Копенгагені.

Німецька компанія Hapag-Lloyd AG раніше заявила, що також продовжуватиме уникати проходження через Червоне море. Акції обох компаній підскочили на спекуляціях про те, що тарифи на фрахт зростуть через збільшення часу транзиту.

Maersk, яка лише наприкінці минулого року оголосила про поновлення транзитів, знову зупинила їх в останній день 2023 року після того, як хусити спробували взяти на абордаж контейнеровоз Maersk Hangzhou. У середині грудня інший її судно, Maersk Gibraltar, зазнало нападу.

Гелікоптери захисної місії під керівництвом США Prosperity Guardian відбили останню атаку, потопивши три хуситські кораблі. Тоді Maersk заявила, що проведе повторну оцінку ситуації не пізніше 2 січня.Данія заявила, що відправить військовий корабель для участі у місії США.