Курс валют на вечір 2 січня: на міжбанку долар росте

До закриття міжбанку курс долара зріс на 21 копійку у купівлі та 15 копійок у продажу. Євро виросло на 1 копійку у купівлі, але впало на 4 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 2 січня Закриття 2 січня Зміни долар 37,91/37,99 38,12/38,14 21/15 євро 41,78/41,85 41,79/41,81 1 /4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,25−39,00 грн. Євро купують за 42,15 грн, а продають за 43,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,80−39,20, євро — 42,50−43,20 грн.

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