До закриття міжбанку курс долара зріс на 21 копійку у купівлі та 15 копійок у продажу. Євро виросло на 1 копійку у купівлі, але впало на 4 копійки у продажу.
2 січня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 2 січня: на міжбанку долар росте
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Відкриття 2 січня
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Закриття 2 січня
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Зміни
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37,91/37,99
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38,12/38,14
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21/15
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41,78/41,85
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41,79/41,81
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1/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,25−39,00 грн. Євро купують за 42,15 грн, а продають за 43,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,80−39,20, євро — 42,50−43,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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