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2 січня 2024, 12:52

Податкова перевірить понад 3 тис бізнесів у 2024 році

Державна податкова служба у 2024 році планує провести понад 3,2 тис перевірок компаній та ФОПів. Про це йдеться на сайті Опендатабот.

Державна податкова служба у 2024 році планує провести понад 3,2 тис перевірок компаній та ФОПів.

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З 242 перевірок 2 328 припадуть на компанії, а 914 стосуватимуться ФОПів. Загалом це на 19% менше, аніж у 2023 році, коли податківці завітали до 2551 компанії та 1461 ФОПа.

«У переважній більшості — 61,6% — податківці перевірятимуть документи компаній. У 28% випадків ДПС завітає до ФОПів. Водночас перевірок бізнесів, у яких є питання по військовому збору та ЄСВ, поменшає удвічі у порівнянні до 2023 року — до 156 компаній», — йдеться в повідомленні.

Крім того, плануються перевірки у фінансових компаній-нерезидентів складають лише 5% плану.

За регіональною диференціацією найбільше перевірок компаній припадає на Київ — 590. На другому місці — Дніпропетровська область — 205 перевірок, замикає топ Львівщина — 156.

Додається, що найчастіше перевірятимуть бізнеси, що працюють у сфері гуртової торгівлі (22%). Також запитаними у податківців у 2024 році будуть бізнеси у сфері сільського господарства та мисливства (14.8%) та перевірка роботи бізнесів у сфері роздрібної торгівлі (6.9%).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
youknow
youknow
2 січня 2024, 13:41
#
Працюють добре☻
мені вже пояснили про потрібність сплатити понад 9тис.грн
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
2 січня 2024, 14:05
#
А так хтось обіцяв, що перевірки будуть не раніше ніж через рік після скасування військового часу… так обіцяв…
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