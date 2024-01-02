Курс валют на 2 січня: долар та євро впали у обмінниках

У вівторок, 2 січня, на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та подорожчало на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 17 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Курс євро втратив 13 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−39,00 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 43,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−39,30, євро — 42,40−43,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,91−37,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,80−41,89 грн/євро.

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