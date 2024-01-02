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2 січня 2024, 10:15

Ціни на нафту підскочили на 1,5%

Ціни на нафту підскочили на 1,5% у першу сесію нового року через потенційні перебої у постачаннях на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту підскочили на 1,5% у першу сесію нового року через потенційні перебої у постачаннях на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

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За даними агентства, нафта марки Brent подорожчала на $1,20, або 1,5%, до $78,24 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $72,66 за барель, збільшившись на $1, або 1,4%.

Одна з причин зростання — побоювання порушення постачання після нещодавнього чергового інциденту в Червоному морі. Так, 31 грудня 2023 року хусити атакували контейнеровоз Maersk. В результаті вертольоти США відбили атаку, потопивши три кораблі хуситів. Наступного дня після інциденту до Червоного моря зайшов іранський військовий корабель Alborz. Як мінімум чотири танкери, за даними агентства, зараз перевозять нафту та дизпаливо альтернативними шляхами.

Ще одна причина нинішнього зростання нафтових цін — очікування посилення попиту з боку Китаю. Зниження виробничої активності в Китаї у грудні 2023 р. може дати імпульс економічного зростання країні, а отже — й підвищити попит на нафту.

Згідно з опитуванням агентством економістів та аналітиків, нафта марки Brent цього року може досягти в середньому $82,56 за барель, трохи вище, ніж у середньому $82,17 у 2023 році. Згідно з цим прогнозом, підтримувати попит може геополітична напруженість, обмежувати — слабке зростання глобальної економіки.

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Джерело: Мінфін
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