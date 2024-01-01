Курс валют на вечір 1 січня: на міжбанку долар впав, а в обмінниках по 39

До закриття міжбанку курс долара впав на 24 копійки у купівлі та на 19 копійок у продажу. Євро зросло на 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 1 січня Закриття 1 січня Зміни долар 38,15/38,18 37,91/37,99 24/19 євро 42,19/42,21 42,23/42,24 4/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−39,00 грн. Євро купують за 42,15 грн, а продають за 43,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,67−39,40, євро — 42,53−43,50 грн.

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