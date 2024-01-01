До закриття міжбанку курс долара впав на 24 копійки у купівлі та на 19 копійок у продажу. Євро зросло на 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.
1 січня 2024, 17:38
Курс валют на вечір 1 січня: на міжбанку долар впав, а в обмінниках по 39
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Відкриття 1 січня
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Закриття 1 січня
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Зміни
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38,15/38,18
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37,91/37,99
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24/19
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42,19/42,21
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42,23/42,24
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4/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−39,00 грн. Євро купують за 42,15 грн, а продають за 43,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,67−39,40, євро — 42,53−43,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
тому що вже «підросло»:
% ОВГЗ був в середньому приблизно 17,5%
прожитковий рівень зріс на 15%
мінімальна заробітна плата зросла на 15% (з 1 квітня на 19,4%)
Дефіцит торгівельного балансу та відсутність стабільної фінансової допомоги від наших закордонних донорів. Але все може змінитись по ситуації. Гадаю що не суттєво.