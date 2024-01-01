ЕКА отримало ліцензії НБУ на здійснення страхування

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 25 грудня 2023 року.

Експортно-кредитне агентство виконало вимоги нормативу платоспроможності та достатності капіталу (НПДК).

Так, за розрахункової величини НПДК 312 157 тис. грн прийнятні активи становлять 1 879 540 тис. грн, з яких: грошові кошти — 472 278 тис. грн (25,12 %); державні облігації України, що перебувають у біржовому списку — 1 407 262 тис. грн (74,88 %).

Експортно-кредитне агентство було включене до Державного реєстру фінансових установ 6 лютого 2023 року № 21/224-рк.

Нагадаємо

Станом на 1 грудня 2023 року ЕКА підтримало виконання 136 експортних угод на суму 8,57 мільярда гривень. Банки видали експортерам під страхове покриття ЕКА кредитів на суму 1,22 мільярда гривень.